"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Qu'aurait fait le Barça sans sa superstar Lamine Yamal ? Le Club de Bruges n'était pas loin de l'exploit.

Le Barça a passé une soirée mouvementée au Jan Breydel. Bousculés par un Club de Bruges audacieux, les Catalans ont arraché un partage 3-3, portés par un Lamine Yamal décisif.

Bruges ne s'est pas dégonflé

Auteur du but du 2-2 et à l’origine du 3-3, le jeune crack de 18 ans a sonné la révolte quand son équipe était au bord de la rupture. Après la rencontre, il n’a pas cherché à se mettre en avant. "Nous savions que c’était une bonne équipe, surtout à domicile. C’est une équipe très forte, et le terrain est difficile", a-t-il déclaré.

Le prodige catalan a reconnu les limites de son équipe. "Il est difficile de gagner quand on encaisse trois buts. Voilà ce que nous devons améliorer, et c’est ce à quoi nous réfléchissons actuellement."

Interrogé sur sa forme et les rumeurs qui circulaient ces dernières semaines, Yamal a tenu à clarifier la situation. "On a beaucoup parlé de ma pubalgie et du fait que j’étais triste, mais tout cela n’était que mensonges", a-t-il lâché, un peu agacé.

"Mon but ? J’essaie juste de faire de mon mieux", a-t-il conclu. Les supporters brugeois le redoutaient et ils ont eu raison...

FC Bruges
FC Barcelone
Lamine Yamal

