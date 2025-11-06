Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

Hans Vanaken est encore une fois dans une forme étincelante avec le Club de Bruges. Dimanche, il pourrait encore un peu plus rentrer dans l'histoire contre Anderlecht.

Son match d'hier soir contre le FC Barcelone l'a encore montré : Hans Vanaken est un grand monsieur du football belge. Dans tous les bons coups pour lancer les attaquants brugeois face à une défense catalane dramatiquement fragile, le Diable Rouge a rayonné au coeur du jeu.

Face au Barca, Vanaken fêtait un anniversaire : celui de son centième match en Coupe d'Europe (dont six avec Lokeren, dans une autre vie). Son bilan est plutôt flatteur : 25 buts et 11 assists.

Le topper déjà en ligne de mire

Dimanche, il retrouvera de vieilles connaissances à l'occasion du topper disputé à Anderlecht en début d'après-midi. Face aux Mauves, il peut là aussi atteindre un fameux cap.

Pour faire du Sporting sa victime préférée, il faudra encore cravacher : Vanaken a inscrit trois buts de plus contre Genk. En revanche, une réalisation suffira pour le voir devenir le meilleur buteur de l'histoire du topper.





Pour l'heure, le maître à jouer du Club de Bruges en est à 11 buts marqués lors des matchs entre Mauves et Blauw en Zwart, à égalité avec Paul Van Himst et Raoul Lambert. Cela va sans dire, Anderlecht fera tout pour l'en empêcher. Mais avec son état de forme actuel, il faudra se montrer à la hauteur.