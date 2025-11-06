Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

L'incendie survenu dans un bus de supporters du FC Barcelone continue à faire parler à Bruges. De Lijn, qui assurait le voyage à bord de l'un de ses bus, ne veut plus continuer à assurer pareils services pour les supporters.

La décision est prise pour des raisons de sécurité, déclare le syndicat socialiste ACOD. “Nos employés ne se sentent plus en sécurité", explique la représentante syndicale Petra De Poorter au micro de la VRT. “Nous avons déjà soulevé ce problème à plusieurs reprises. Il y a eu dans le passé des cas de vandalisme et d'agression, mais l'incendie d'hier était la goutte de trop".

De Poorter souligne que la sécurité des chauffeurs ne peut être garantie. “La police peut nous accompagner dans la circulation, mais il n'y a pas de surveillance à bord du bus. Lorsque des supporters ont des feux de bengale ou des fumigènes avec eux, cela peut être extrêmement dangereux. Nous ne voulons pas que cela se reproduise".

Gezellig op de shuttlebus naar JB

Maar uw abonnement doorgeven… oh wee! pic.twitter.com/iymkwhoouh — Ward Markey (@wardmarkey) November 5, 2025

Inacceptable

Les chauffeurs ne bloquent pas entièrement les transports en commun, mais refusent uniquement d'assurer les services de navette autour des matchs de football. “Nous ne faisons donc pas grève", indique De Poorter. “Mais nous ne voulons plus courir le risque que nos employés soient de nouveau en danger. De plus, à cause de l'incendie, il nous manque un bus pour les trajets quotidiens, et c'est inacceptable.”





L'incident s'est produit hier en direction du Jan Breydelstadion dans un des bus conduisant les supporters catalans. Le suspect présumé, un supporter du Barça avec du matériel pyrotechnique, a été arrêté.

De Lijn avait encore mis en place des bus de remplacement, mais cela ne se reproduira plus à l'avenir tant qu'il n'y aura pas de garanties de sécurité. Voilà qui ne redorera pas l'image des supporters aux yeux de la société civile.