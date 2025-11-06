"C'est ça la différence avec notre championnat" : Brandon Mechele très clair sur le niveau du Barça

Le Club de Bruges a réalisé un petit exploit ce mercredi soir en Ligue des champions. Les Blauw en Zwart ont tenu tête au FC Barcelone (3-3) au stade Jan Breydel. Brandon Mechele a exprimé sa fierté à notre micro après la rencontre.

"C’est sympa et instructif", déclare le défenseur. "On a vraiment fait un très bon match. On savait où se trouvaient les espaces, et on en a profité. Barcelone jouait haut, donc il y avait beaucoup d’espace dans leur dos, et on a su l’exploiter au maximum."

Tactiquement, le Club de Bruges était bien en place. Brandon Mechele savait toutefois que le danger catalan n’était jamais bien loin : "Offensivement, ils ont énormément de qualité. Ils peuvent faire la différence à tout moment. Mais aujourd’hui, on leur a rendu la tâche très difficile. C’était un match agréable à jouer."

Sur le plan tactique aussi, tout était en ordre du côté des Blauw en Zwart : "On avait plus de garanties. On ne jouait pas en un contre un partout, on se couvrait davantage mutuellement. C’est comme ça qu’on a eu beaucoup de succès l’an dernier. Aujourd’hui encore, c’est un grand bravo à toute l’équipe. Chacun a parfaitement accompli sa tâche."

Malgré la belle prestation brugeoise, le défenseur garde un léger goût amer : "Dommage qu’on n’ait pas su conserver le 3-2. Face à une équipe comme Barcelone, il faut toujours rester concentré. Ils n’ont pas besoin de beaucoup d’espace pour être dangereux."





C’est impressionnant d’affronter de tels joueurs

Le défenseur a néanmoins savouré le duel face aux stars mondiales : "C’est un autre monde, ce niveau-là. Nos ailiers ont fait un travail fantastique. Et oui, c’est impressionnant d’affronter de tels joueurs. Sur le 2-2, on l’a bien vu : tout est allé à une vitesse folle. C’est ça la différence avec notre championnat."

Enfin, Mechele s’est montré confiant pour la suite : "Les matchs européens sont toujours spéciaux. On a trouvé les espaces, on les a bien utilisés, et ça a apporté du danger. Personne ne s’attend à ce qu’on prenne des points contre des équipes comme ça, donc c’est un bonus. Chaque point compte dans ce groupe, surtout quand c’est face à Barcelone."