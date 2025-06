Les Diables Rouges accueillent le Pays de Galles ce soir. Un match déjà crucial pour la première place du groupe.

Avec le sept point sur neuf des Gallois conjugué à notre faux départ en Macédoine du Nord, le match de ce soir (coup d'envoi à 20h45) présente déjà un enjeu comptable majeur dans ce groupe J. Et si notre adversaire de ce soir a bien commencé, c'est notamment parce qu'il renseigne quelques joueurs de grande qualité dans son noyau.

Les visiteurs devraient ainsi être plus en mesure de produire du jeu que cette équipe galloise encore bien présente dans la mémoire collective depuis cette défaite en quart de finale de l'Euro 2016. Passé par Anderlecht durant cinq ans lors de l'ère Vincent Kompany, Craig Bellamy a sous sa main des profils qui aiment le ballon.

Un nouveau test pour notre défense

Rudi Garcia ne s'y est pas trompé, les Diables devraient rencontrer un bloc moins bas qu'en Macédoine du Nord. L'une des principales forces offensives des Gallois est Harry Wilson, formé à Liverpool et présent chez les Reds jusqu'à ces 24 ans. Celui qui évolue désormais à Fulham a marqué lors de cinq de ses six derniers matchs en sélection. Brennan Johnson est l'autre grand nom du secteur offensif. L'ailier droit a été acheté 55 millions par Tottenham il y a deux ans, il reste sur une saison à 18 buts et 7 assits avec les Spurs.

Une concurrence qui explique le rôle mineur joué par Rabby Matondo, dont l'explosivité est pourtant bien connue du football belge depuis son passage en prêt au Cercle de Bruges. Autre cartouche offensive à disposition de Bellamy : David Brooks (27 ans). Le meneur de jeu de Bournemouth dispose d'un sens du jeu absolument phénoménal et était d'ailleurs pressenti pour rejoindre un grand club anglais il y a quelques années. Mais en 2021, il a révélé être atteint de la maladie de Hodgkin, une forme de cancer du système lymphatique.

Depuis, le garçon n'a pas encore retrouvé sa pleine carburation mais peut de nouveau regoûter à la joie de jouer. Une autre solution qui offre à Craig Bellamy le choix des armes. Le Pays de Galles n'a d'ailleurs plus perdu depuis neuf matchs et est loin de venir à Bruxelles en victime consentante.