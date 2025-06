"Ils n'ont pas montré le respect que nous méritions" : les Gallois furieux sur l'attitude des Diables...et des supporters

Le Pays de Galles est reparti de Bruxelles avec un goût de trop peu. Notre adversaire d'hier a remonté trois buts de retard, sans que cela ne rapporte le moindre point.

C'est fort logiquement que les manquements défensifs des Diables Rouges suscitent des inquiétudes après le trou d'air d'hier soir. Mais si l'on se place du point de vue gallois, il faut aussi savoir reconnaître les mérites d'une équipe qui a su mettre en lumière ces failles. Les visiteurs n'ont rien lâché, même à 3-0.

"Craig Bellamy nous a dit qu'il était très fier de nous. Beaucoup d'équipes auraient abandonné à 3-0 ici. Pas nous. Ce n'est pas dans notre ADN. En deuxième mi-temps, ils ont encore plus procédé via des longs ballons. Cela signifie beaucoup de dominer une grosse équipe de la sorte. Beaucoup d'équipes auraient garé le bus devant leur but, mais nous savons que avons les joueurs pour faire mieux", explique Jordan James après la rencontre.

Le milieu de terrain du Stade Rennais pestait sur le penalty concédé après dix minutes pour une faute de main sur une frappe de Kevin De Bruyne : "Pour moi, ce n'est jamais penalty. Je n'ai rien contre l'arbitre, c'est juste un avis personnel : où voulez-vous mettre votre main ?", s'interroge-t-il.

Les Diables trop nonchalants ?

Son coéquipier Sorba Thomas regrettait quant à lui l'attitude...de nos Diables Rouges : "Ils nous ont sous-estimés. Nous ne sommes plus le Pays de Galles d'il y a quelques années. À 3-0, ils ont cru que c'était fini et se sont relâchés, et nous leur avons fait payer. On a forcé leur respect. Nous méritions la victoire ici, mais maintenant ils vont finir à Cardiff et ils auront les jambes qui tremblent. Les olas de leur public ? C'était un peu irrespectueux mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je ne m'en préoccupais pas, je n'entendais que notre public. Maintenant, rendez-vous à Cardiff et on reprendra ce qu'on a perdu ici".

Profitant des boulevards laissés par notre défense pour se montrer décisif sur le 3-2 et le 3-3, l'ailier sera clairement à surveiller de près au retour. D'autant qu'il apparaît surmotivé : "Je ne pense pas qu’ils nous aient montré le respect que nous méritions, je crois qu’ils pensaient que le match était terminé, mais nous avons montré notre feu collectif. Nous courons à travers les murs pour les uns les autres. Même si nous avons perdu, j’ai l’impression que nous avons gagné dans nos têtes".