Rudi Garcia a pris une série de décisions étonnantes face au Pays de Galles...

Les Diables Rouges ont été un vrai régal à regarder pendant une demi-heure lundi soir. Le jeu tournait bien, c'était rapide, ils se créaient de nombreuses occasions... Mais après la pause, ce fut à nouveau un véritable désordre, surtout en défense. Et il faut aussi pointer du doigt le sélectionneur.

Rudi Garcia estimait que le penalty juste avant la pause avait eu un impact mental sur ses joueurs, mais personne n’a vraiment accepté cette explication. Un score de 3-1, ce n’est pas une avance qui devrait inquiéter à la mi-temps. Surtout avec l’effectif aligné sur le terrain. Ces joueurs-là ont déjà connu bien pire.

Quatre défenseurs centraux, ça ne marche pas

Non, c’est bien le sélectionneur lui-même qui a semé la pagaille. Tout a commencé avec sa décision de placer quatre défenseurs centraux derrière. Faute de véritable arrière droit, il a dû remplacer Thomas Meunier, blessé après dix minutes, par Koni De Winter.

Et apparemment, Rudi Garcia déteste les cartons jaunes. C’est pourquoi, en début de seconde période, Arthur Theate a pris la place de Maxim De Cuyper. Bien sûr, Theate a déjà occupé ce poste, mais c’était aux côtés de joueurs comme Vertonghen ou Alderweireld dans l’axe.

Ici, on avait Debast et Faes, déjà très critiqués lors des derniers matchs. La relance depuis l’arrière est devenue laborieuse et le Pays de Galles a pu exercer un pressing très haut. Faute d’autres options, Saelemaekers – capable de s’adapter un peu partout – aurait été une meilleure solution, pensons-nous.

Pauvre Lukebakio

Ce n’est pas la seule décision étrange prise par Garcia. Il a littéralement humilié Lukebakio en ne lui donnant qu’une demi-heure de jeu avant de le remplacer par Raskin. Ce dernier devait apporter davantage de combativité au milieu. Résultat : Tielemans s’est retrouvé à droite.

Psychologiquement, Dodi est désormais perdu, alors qu’il pourrait encore beaucoup apporter. S’il arrive quelque chose à Doku, c’est lui qui s’en rapproche le plus. De son côté, Saelemaekers a dû poireauter un bon quart d’heure entre la ligne de touche et la zone d’échauffement avant de pouvoir entrer. Garcia n’a pas brillé hier en matière de gestion humaine.

Battu tactiquement

Tactiquement, la deuxième mi-temps ne tenait plus debout. Le trou entre la ligne défensive (et Onana) et les attaquants était devenu immense, et le milieu de terrain s’est fait complètement submerger. De Bruyne l’a bien vu et a tenté de redescendre pour rééquilibrer, laissant la construction offensive à un Doku esseulé.

Garcia va devoir faire son introspection pour éviter que cela ne se reproduise. Certes, on est en juin et beaucoup de joueurs avaient déjà la tête en vacances. Il n’y a pas eu beaucoup de temps pour mettre un vrai plan en place. Mais en septembre, il faudra sérieusement repenser la stabilité et la sérénité défensive. “Timothy revient”, a-t-il indiqué à propos de Castagne. Il nous semble que ce serait une bonne idée qu’il trouve d’ici là un arrière latéral quelque part…