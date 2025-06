"Aucune logique tactique" : tous les choix de Rudi Garcia ne passent pas malgré la victoire des Diables

Les Diables Rouges ont décroché leur première victoire dans leur campagne de qualification à la Coupe du monde 2026. La Belgique peut remercier Kevin De Bruyne, buteur dans les dernières minutes.

Les Diables ont plus souffert que prévu pour s'imposer face au Pays de Galles, lundi soir. La Belgique menait 3-0 à la demi-heure, mais a finalement dû s'en remettre à Kevin De Bruyne pour s'imposer dans les dernières minutes.

L'une des images marquantes fut le remplacement de Dodi Lukebakio. Entré en jeu à la mi-temps, il a été remplacé peu après, ce qui a suscité de nombreuses réactions.

En conférence de presse, le sélectionneur Rudi Garcia a expliqué que "c’était tactique. On avait besoin de guerriers au milieu de terrain" et a salué la performance de Nicolas Raskin, en ajoutant. "À partir de là, nous n’avons plus encaissé."

Les analystes, dans le nord du pays, ont eu plus de mal à comprendre la manœuvre. Sur la plateau de VTM, Jan Mulder, ancien attaquant néerlandais passé pendant sept saisons à Anderlecht, a estimé que "cela indique une erreur du coach, car alors il ne fallait pas le faire entrer. Une mauvaise gestion."

"Pour le joueur, c’est une humiliation, au-delà même de la logique tactique que je ne saisis pas bien. Raskin est un joueur de contrôle." Marc Degryse a partagé cet avis tout en rappelant que Lukebakio avait manqué une grosse occasion en début de seconde période. "Mais sortir quelqu’un de cette manière, c’est l’humilier. Il devra maintenant tourner la page."