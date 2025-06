Comment la victoire contre le Pays de Galles a rapproché la Belgique du statut de tête de série à la Coupe du monde

Après le nul concédé en Macédoine du Nord, la Belgique s’est imposée ce lundi soir face au Pays de Galles, au terme d’un match spectaculaire.

Cette victoire permet aux Diables Rouges de revenir à quatre points des Macédoniens et à trois longueurs des Gallois, avec deux matchs en moins. Mais ce n’est pas tout.

Grâce à ce succès, la Belgique conforte également sa huitième place au classement FIFA, un détail loin d’être anodin.

En effet, les neuf premières équipes de ce classement composeront le chapeau 1 lors de la Coupe du monde, aux côtés des trois pays hôtes : les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Il est donc primordial pour les Belges de conserver leur avance sur l’Allemagne, mais surtout sur la Croatie et l’Italie, également en quête du statut de tête de série. Battue en Norvège, la Nazionale a d’ailleurs réalisé une bien mauvaise opération dans cette course.

Croatia 🇭🇷 overtakes Italy 🇮🇹 and enters world Top 10!



1⃣ 🇦🇷 1890

2⃣ 🇪🇸 1867

3⃣ 🇫🇷 1862

4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1820

5⃣ 🇧🇷 1771.3

6⃣ 🇵🇹 1770.5

7⃣ 🇳🇱 1757

8⃣ 🇧🇪 1736 (➕8.2)

9⃣ 🇩🇪 1717

---

1⃣0⃣ 🇭🇷 1708 📈 (➕7.9)

1⃣1⃣ 🇮🇹 1703 📉 (➕1.8)



👉 Top 9 will be Pot 1 at WC 2026!