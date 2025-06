Toby Alderweireld analyse la défense des Diables : "Il n'y a pas le choix, on va devoir faire avec ces gars-là"

Toby Alderweireld a vu de bonnes choses, mais il n'a pas été rassuré par la prestation défensive des Diables contre le Pays de Galles. Le jeune retraité estime que les principes fondamentaux n'ont pas été respectés.

Tout avait bien commencé pour les Diables. Au terme d'une excellente première demi-heure, la Belgique menait 3-0 contre le Pays de Galles, lundi soir, au stade Roi Baudouin.

Défensivement, les joueurs de Rudi Garcia se sont ensuite effondrés et ont permis aux Gallois de revenir à égalité. En fin de match, Kevin De Bruyne a apporté la délivrance et offert une victoire indispensable pour véritablement lancer ces qualifications.

Toby Alderweireld peu rassuré par la prestation défensive des Diables

Après avoir définitivement raccroché les crampons à l’issue de sa saison avec l’Antwerp, Toby Alderweireld était l’invité du plateau de VTM, dans le nord du pays, pour analyser la rencontre.

"C’est dommage. La première mi-temps était bonne, mais ensuite, on perd tout. C’est une question de principes fondamentaux. Les défenseurs doivent comprendre que chaque pas en avant a des conséquences sur les autres."

La ligne défensive n’a pas tenu bon, et les erreurs individuelles se sont multipliées, comme en Macédoine du Nord et lors du match aller contre l’Ukraine. "Onana lâche son adversaire sur le troisième but. Même quand le centre passe au-dessus, il faut rester sur le bon côté de son adversaire, et il ne l’a pas fait."

Il n'y a pas d'alternative, on va devoir faire avec ces gars-là"

"On gagne 4-3, mais on encaisse trois buts. C’est agaçant. Il n’y a pas d’alternative non plus. On va devoir faire avec ces gars-là. Il faut continuer à travailler sur ces principes fondamentaux", a conclu un Toby Alderweireld peu rassuré par la prestation défensive des Diables… et on peut le comprendre.