"Rudi Garcia a du pain sur la planche" : Philippe Albert est cash après Belgique-Pays de Galles

Philippe Albert fait le point après la première victoire des Diables Rouges dans les phases qualificatives à la Coupe du Monde 2026.

Après une prestation décevante contre la Macédoine du Nord (score final 1-1) pour débuter leur campagne qualificative à la Coupe du Monde 2026, les Diables Rouges se sont imposés sur le score de 4-3 face au Pays de Galles. Kevin De Bruyne a délivré la Belgique avec un but à la 88e.

"Spectaculaire, à la limite du catastrophique mais tout de même la délivrance au bout du suspense. Je ne sais pas comment qualifier autrement ce match complètement fou. Quatre tirs cadrés en faveur de la Belgique et 4 buts : je pense que c’est du très rarement vu, si pas du jamais vu en équipe nationale belge," constate Philippe Albert au micro de Sudinfo.

Un réalisme qui a permis à la Belgique de s'imposer : "Cela démontre par les chiffres que sans une efficacité maximale, les Diables ne gagnent jamais ce match ! Je continue à penser que l’intervention de Sels à 3-0, sur sa sortie du poing, est fautive. Et que c’est ce penalty qui relance complètement les Gallois dans la rencontre. Si l’arbitre avait renvoyé les deux équipes à 3-0 à la pause, il n’y aurait plus eu match."

Il s’agit de la plus faible équipe du Pays de Galles que j’ai jamais vue

"J’ai beaucoup aimé la réaction collective du début de match après la désillusion de Skopje," pointe le consultant. "Cette première période belge fut exempte de tout reproche, avec notamment une pression haute et constante mise sur le bloc adverse. Et des buts qui se sont enchaînés pratiquement comme dans un match amical. Ce que je vais vous dire est évidemment paradoxal compte tenu du renversement presque total de situation qui s’est produit, mais je constate qu’il s’agit de la plus faible équipe du Pays de Galles que j’ai jamais vue."

Rudi Garcia a encore du travail selon l'ancien Diable Rouge : "À un an de la Coupe du Monde, le sélectionneur a du pain sur la planche. On savait que notre pays n’avait plus une équipe capable de maintenir un adversaire loin de son but, mais à 3-0, on a la preuve que la Belgique n’est plus à l’abri de rien. Même contre le pays de Galles qui n’a rien d’un foudre de guerre, la défense est incapable de tenir un 3-0."