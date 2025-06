Le ballon était-il vraiment sorti ? L'affaire fait du bruit en Belgique

Un but de Lukaku annulé par la VAR a semé la confusion au Stade Roi Baudouin. Aucun angle ne prouve que le ballon était sorti selon les supporters.

À la 80e minute, le Stade Roi Baudouin explose. Romelu Lukaku vient de marquer ce qui semble être le but du 4-3 face au Pays de Galles, lors d’un match tendu de qualification pour la Coupe du monde 2026. Une action collective somptueuse et une finition parfaite.

Tout commence bien plus tôt au milieu de terrain. Nicolas Raskin sert Arthur Theate qui lui rend aussitôt. Dans le coin de l’écran, on aperçoit le sélectionneur gallois gesticuler. Raskin continue sa course, monte le ballon, trouve Lukaku qui joue en une touche avec Kevin De Bruyne, lequel combine avec Jeremy Doku avant un retour vers Lukaku qui conclut magistralement.

Mais alors que les joueurs célèbrent, la VAR intervient. L’arbitre attend, les supporters retiennent leur souffle. De longues minutes passent. Et puis le verdict tombe : but annulé. Le motif ? Le ballon serait sorti du terrain… au tout début de l’action.

Les ralentis tournent en boucle à la télévision, mais aucun angle ne permet d’affirmer avec certitude que la balle a franchi la ligne. Sur X, les réactions fusent. Pour beaucoup de supporters, il n’y a aucun doute : la balle n’est pas sortie. Et si elle l’est, rien ne le montre.

Sinon on attend toujours l'image de la VAR qui prouve que la balle est sortie... — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) June 9, 2025

Heureusement, la Belgique a fini par trouver à nouveau le chemin des filets et s’est imposée dans la douleur, 4-3. Une seconde période à vite oublier.