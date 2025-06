Les flops du match ne sont même plus surprenants : les cotes de drôles de Diables face au Pays de Galles

On pensait se diriger vers un bulletin de notes quasi-parfait quand le score indiquait 3-0. Et puis, la folie en seconde période, aux dépens de certains Diables qui ont pris l'eau...

Sels (6,5)

Un grand arrêt en face-à-face, suivi d'un arrêt moins conventionnel, qui compensent sa sortie ratée sur le penalty par après. Lâché par sa défense en seconde période, même s'il ne fait pas non plus la différence par des miracles comme pourrait le faire Courtois.

De Cuyper (7)

Ne cherchez plus le back gauche des Diables pour les prochaines années. Sur le 2-0, son centre pour Tielemans est un modèle du genre. Il a amené beaucoup de danger, sans trop se laisser prendre dans le dos. Sa sortie à la pause a déstabilisé tout le monde.

Faes (3,5)

On se disait qu'il passait une soirée tranquille et évitait les erreurs, jusqu'à ce qu'il prenne un véritable ouragan sur le 3-2, pas aidé par la sortie de position calamiteuse de Theate. Puis, sur le 3-3, il est devancé de la tête, et on est presque rassuré : c'était encore un mauvais match de Wout Faes.

Debast (5)

Sa seule grosse erreur, en première période, a été compensée par Sels. Il a été le moins visiblement à la rue des défenseurs belges ce soir, et à ce stade, on s'en contente.

Meunier (6)

Se blesse après 10 minutes... mais 10 bonnes minutes lors desquelles il combinait et amenait du danger. Sa dernière montée amène d'ailleurs le corner suite auquel est obtenu le penalty. Dommage !

Koni De Winter (4,5)

Une montée au jeu très pénible au back droit pour un joueur qui, on le rappelle, a fait toute sa saison en défense centrale. Difficile donc de lui en vouloir, mais le fait est que sur le 3-2, il est très mal placé, et qu'on a souffert sur son flanc.

Arthur Theate (4,5)

À peu près exactement le même commentaire que pour De Winter : son avenir en sélection n'est pas au back gauche, ça paraît clair. Une sortie manquée amène le 3-2 gallois.

Onana (6,5)

Il est précieux dans ce rôle de sentinelle, quand il protège si bien sa balle et distribue aussi sobrement le jeu. Axel Witsel a peut-être enfin un successeur, du moins si Onana garde ce style plus mesuré et sans excès.

Tielemans (8,5)

Brassard au bras, il a livré l'un de ses meilleurs matchs en Diable. Précieux pour couper les lignes, précis à la distribution et auteur d'un superbe but, il a totalement profité du bon match d'Onana à ses côtés. Son assist pour KDB délivre tout le monde.

De Bruyne (7)

Son but, libérateur, enjolive un match lors duquel il a soufflé le chaud et le froid. Beaucoup de bonnes passes, mais aussi un peu de nonchalance par moments. S'il ponctue ce genre de prestation d'un but décisif, on ne s'en plaindra pas.

Trossard (4)

S'il a touché un certain nombre de ballons sur son flanc et en combinaison, il a systématiquement fait le mauvais choix par la suite. Sorti à la pause sans grande surprise.

Lukaku (6)

Le petit but syndical sur penalty, et un beau travail en pivot sur le 2-0. En seconde période, il a été bien plus discret, voire transparent, son 2e but étant annulé. Peu de pressing pour soulager son milieu.

Doku (8)

Le seul vrai créateur de chaos dans cette équipe, même s'il donne parfois l'impression d'en faire trop. Il n'y a semble-t-il que lui pour mettre ce goal depuis un dribble à l'arrêt, ou pour déstabiliser n'importe quel défenseur.

Lukebakio (3)

Oui, Dodi a totalement raté son entrée à la mi-temps, c'est une évidence. Son face-à-face manqué sur son premier ballon l'a directement fait gamberger, et il n'a rien apporté tout en abandonnant sa défense. Mais le sortir à un quart d'heure du terme était une drôle de gestion...