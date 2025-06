La gestion de groupe de Rudi Garcia fait débat : les Diables sortent du bois dans le dossier Lukebakio

Dodi Lukebakio a vécu un moment difficile contre le Pays de Galles. Il peut compter sur le reste du groupe pour le soutenir.

Quand le Stade Roi Baudouin a vu Nicolas Raskin quitter le banc pour monter au jeu lors du dernier quart d'heure, une clameur est montée dans le stade. Aussitôt remplacée par la stupéfaction quand l'arbitre assistant a affiché le numéro de Dodi Lukebakio pour opérer le changement.

Monté à la pause une demi-heure plus tôt, le joueur de Séville est apparu très surpris et a quitté le terrain tête basse. Malgré son énorme occasion manquée sur son premier ballon (un face-à-face avec le gardien gallois conclu par un tir en tribune), le choix de Garcia apparaît très sévère.

En bon capitaine, Youri Tielemans a soutenu son coéquipier : "Dodi, je le connais bien, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Je lui ai déjà dit deux mots, ce sont des choses qui arrivent dans le football. Je suis sûr qu'il rebondira. C'est toujours compliqué, ça m'est arrivé en Macédoine : je manque ma passe et on encaisse derrière. Ce sont toujours des moments difficiles, mais on est là pour se soutenir".

Rudi Garcia va devoir parler avec son groupe

Matz Sels ne savait pas trop où se mettre au moment d'évoquer ce fameux changement précipité, conscient de toucher un sujet sensible : "Ce n'est pas facile pour lui. L'entraîneur avait sûrement ses raisons". Rudi Garcia, justement, ne s'est pas caché : "C'est un changement tactique. On avait besoin de rééquilibrer l’équipe et de mettre un milieu de terrain supplémentaire avec Nicolas Raskin. Il a d'ailleurs fait un travail fantastique à cet égard. À partir de là, nous n'avons plus encaissé de buts".

Il n'empêche, les explications de notre sélectionneur n'ont pas convaincu tout le monde. Sur VTM, Jan Mulder était scotché : " Il n’aurait pas dû le faire entrer. C’est vraiment une insulte à Lukebakio". Les joueurs ont beau être des professionnels censés se plier aux ajustements de leur entraîneur en cours de match, le couperet est rude pour Lukebakio, qui a déjà connu une saison extrêmement éprouvante à Séville. Malgré les derniers mois catastrophiques des Andalous, l'ancien de Charleroi et d'Anderlecht a pris ses responsabilités en inscrivant 11 buts, tout en s'érigeant comme le deuxième meilleur dribbleur de Liga. Ses dernières minutes de l'exercice n'auront pas été à la hauteur du reste.