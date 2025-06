Comment diable expliquer de tels trous d'air ? Les premiers mots d'Arthur Theate

Si le spectateur neutre a eu l'occasion de vibrer lors de ce Belgique - Pays de Galles, la défense des Diables n'a pas rassuré. Arthur Theate ne cache pas ces manquements mais ne se veut pas alarmiste pour autant.

C'est un sentiment de soulagement qui dominait dans le groupe des Diables à l'issue de la rencontre. Un soulagement de ne pas être resté sur un énorme camouflet avec ces trois buts d'avance dilapidés. Défensivement, l'équipe a encore montré quelques failles. Monté à la mi-temps, Arthur Theate a opéré comme latéral gauche.

"On est contents, il n’y avait que la victoire qui comptait aujourd’hui. On menait 3-0, puis on prend un penalty avant la mi-temps. On savait qu’ils allaient pousser énormément en début de deuxième mi-temps, ce qu’ils ont fait. Puis on se remet trop en danger où ils font 3-3, ça ne peut pas arriver. Après, la réaction est magnifique, on aurait pu mettre le 4-1, voire le 5-1 à un moment donné, on ne le fait pas. On n’est pas encore assez solides aujourd’hui pour ne pas encaisser de buts, mais la réaction est là, c’est le principal", explique-t-il après la rencontre.

Beaucoup de leçons à tirer

Difficile toutefois de passer à côté de la manière avec laquelle l'équipe a perdu pied pour se faire recoller à 3-3 : "Je n'ai pas vraiment vu de crainte dans l'équipe, même si mentalement, ce n'est plus comme à 3-0. Mais directement après, on va remettre le 4-3, qui est annulé, puis le but de la victoire qui est validé. On a montré une belle réaction mais on doit se mettre à l'abri plus vite, sans prendre de but".

"Il y a des choses à retenir, c'est clair. On sait qu'on n'a pas fait un résultat très positif en Macédoine du Nord avec ce but encaissé dans les dernières minutes, contre le Pays de Galles, on encaisse de nouveau trois buts, c'est un axe de progression. Mais dans les matchs comme ça, le principal reste de gagner, d'aller à la Coupe du Monde", poursuit le Liégeois.

Il l'affirme, l'équipe est sur la bonne voie : "Il faut retenir le positif et travailler sur les points négatifs, on reverra tout ça en septembre. On doit tous assumer notre part de responsabilité, essayer de prendre moins de buts. Mais il reste six matchs pour aller à la Coupe du Monde, on a fait une victoire et un partage, il ne faut pas tout dramatiser".