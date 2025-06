Here we go ! Le dossier Kevin De Bruyne est quasiment bouclé !

Le transfert tant attendu de Kevin De Bruyne à Naples est quasiment bouclé. Selon des sources fiables les contrats ont été validés.

Kevin De Bruyne s’apprête à signer un contrat de deux saisons à Naples, avec une option pour une troisième année. Un choix fort en cette fin de carrière, où il privilégie clairement un défi sportif plutôt que les offres très lucratives venues du Moyen-Orient ou de la MLS.

La prochaine étape sera la traditionnelle visite médicale prévue dans les jours à venir. Si tout se passe bien, De Bruyne deviendra officiellement un joueur de Naples. "Here we go, coming soon", a écrit Fabrizio Romano.

Son départ de Manchester City, où il est devenu une véritable légende du club, planait depuis quelque temps déjà. Après neuf saisons, de nombreux trophées et un rôle central dans le jeu, l’histoire en Angleterre semblait toucher à sa fin. De Bruyne avait d’ailleurs confié qu’il voulait encore "faire un dernier grand pas" dans sa carrière.

Du côté de Naples, on espère que le milieu de terrain belge de 33 ans pourra jouer un rôle clé, notamment sur la scène européenne, aux côtés de son ami Romelu Lukaku. Le club voit en lui un leader capable de les faire franchir un cap.

Si tout se déroule comme prévu, De Bruyne sera bientôt présenté officiellement par le club napolitain. Un transfert qui pourrait bien relancer la Serie A.