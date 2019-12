Classement FIFA : la Belgique, Équipe de l'Année 2019, commencera 2020 en tête

Les Diables Rouges termineront l'année civile en tête du classement FIFA.

Le dernier ranking FIFA de l'année 2019 a été officiellement publié par la fédération internationale de football international et couronne la Belgique comme "Équipe de l'Année 2019", titre honorifique que les Diables Rouges conservent après avoir également terminé 2018 au sommet du classement mondial. Ils devancent la France et le Brésil, soit un podium inchangé par rapport à décembre 2018.

L'équipe ayant réalisé la plus forte progression en 2019 et couronnée "Mover of the year" est le Qatar, champion d'Asie en 2019 et qui a gagné 138 points pour se classer 55e, soit une remontée de 38 places (là aussi, le plus haut score de l'année). L'Algérie, championne d'Afrique, a grimpé de 32 places pour se hisser au 35e rang mondial.