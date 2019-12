KDB homme du match face à Leicester : "Important de marquer le 2-1 avant la pause"

Pourtant mené au score, Manchester City n'a pas tremblé face à Leicester City et a su rapidement inverser la vapeur, avec un KDB une fois de plus incontournable.

De Bruyne tenait tout d'abord à rassurer sur sa sortie en fin de match : "Ce n'étaient que des crampes, la rencontre a été très intense, très engagée et ouverte avec deux équipes qui ont joué le coup à fond", confiait le Diable Rouge au micro de Sky Sports.

Une fois mené, City a trouvé les ressources pour rapidement réagir : "Défensivement, nous avons joué un de nos meilleurs matchs. Leicester a marqué sur sa première occasion, mais nous les avons maintenus sous pression et nous sommes parvenus à réagir ensemble pour revenir au score. C'était important de marquer le 2-1 avant la pause."

L'entente entre KDB et Riyad Mahrez semble au beau fixe : "Cette saison, nous avons déjà joué très souvent ensemble et avons une très bonne entente avec Ryiad. On sait comment se trouver et je sais quand le laisser aller en un contre un, c'est un des ailiers les plus redoutables du championnat et c'est comme ça qu'il a marqué."