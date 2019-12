Le Real Madrid "trop prévisible sans Eden Hazard"

Eden Hazard devrait revenir rapidement sur les terrains de Liga. Le Diable Rouge, absent depuis novembre, manque au Real Madrid.

Depuis la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, Eden Hazard, blessé par son compatriote Thomas Meunier, est absent et a notamment manqué son premier Clasico. Le Diable Rouge n'a pas encore pu montrer la pleine mesure de son talent et les Merengue auraient bien besoin de lui, estime Jorge Valdano, ancien madrilène, sur Onda Cero.

"Le Real Madrid est trop prévisible devant, utilise trop de centres. Ce qu'il leur faut, c'est le retour d'Eden Hazard, d'un joueur capable de déséquilibrer les défenses", déclare-t-il.