L'avenir de Michy Batshuayi scellé pour la saison prochaine ?

La carrière de Michy Batshuayi (30 ans) n'a jamais vraiment été marquée par la continuité. Après sa signature à Chelsea, le Diable Rouge a multiplié les prêts au Borussia Dortmund, à Valence, à Crystal Palace puis au Besiktas.

Mais en 2022, Batshuayi signait au Fenerbahçe et s'y est depuis imposé. Cette saison, il compte 23 buts en 40 matchs, après en avoir déjà inscrit 20 en 32 rencontres la saison de son arrivée. Mais en juin prochain, le contrat du Diable Rouge arrive à son terme.

Que va faire Michy Batshuayi ? Selon Ekrem Konur, journaliste turc spécialiste du marché des transferts, et d'autres sources turques, Fenerbahçe aurait décidé d'activer la clause de prolongation de son attaquant.

Batshuayi va donc jouer au moins une saison de plus pour le club stambouliote. Ce sera la première fois depuis... le Standard que "Batsman" disputera 3 saisons consécutives au sein du même club. Enfin l'âge de la maturité ?

Fenerbahce will trigger the 1-year extension option of Belgian striker Michy Batshuayi's contract. pic.twitter.com/NbYsOSnnTu