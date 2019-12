Avec un superbe assist de Trossard, Brighton bat Bournemouth et s'éloigne de la zone rouge

Duel de ventre mou, voire duel pour la relégation pour lancer cette journée de Premier League : Brighton & Hove Albion recevait Bournemouth et l'a emporté (2-0), prenant un peu plus d'air sur la zone rouge désormais à 5 points tandis que les Cherries restent à portée, voire pourraient s'y retrouver selon les résultats des équipes derrière eux.

Leandro Trossard était titulaire côté gauche avec Brighton et l'ancien du Racing Genk aura été décisif : d'un beau centre de l'extérieur du pied, il offre à Aaron Mooy le deuxième but de ses couleurs. Mooy, de son côté, réussit un enchaînement contrôle-frappe tout aussi beau que l'assist en question !

Dennis Bergkamp who? I only know Aaron Mooy #bhafc pic.twitter.com/kmwQj6yyZF