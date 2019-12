Les meilleurs buteurs de 2019 sont...

L'attaquant du Bayern n'a cessé d'empiler les buts de bout en bout.

Robert Lewandowski, avec 54 buts sur l'année civile, devance même Leo Messi dans un classement comptant les buts en sélection, mais uniquement pour les joueurs évoluant en Europe.

Au niveau mondial, le Polonais n'est cependant pas le plus prolifique. L'ex-international marocain Abderrazak Hamdallah, qui évolue en Arabie Saoudite pour Al-Nassr, compte 57 buts sur l'année !

Le Top 10

1. Robert Lewandowski (Bayern et Pologne - 54 buts en 58 matches)

2. Lionel Messi (FC Barcelone et Argentine - 50 en 58 m.)

3. Kylian Mbappé (PSG et France - 44 en 49 m.)

4. Raheem Sterling (Manchester City et Angleterre - 43 en 63 m.)

5. Alfredo Morelos (Glasgow Rangers et Colombie - 40 en 55 m.)

6. Cristiano Ronaldo (Juventus et Portugal - 39 en 50 m.)

7. Andraz Sporar (Bratislava et Slovénie - 36 en 46 m.)

8. Harry Kane (Tottenham et Angleterre - 36 en 47 m.)

9. Erik Sorga (Flora et Estonie - 35 en 45 m.)

10. Sergio Agüero (Manchester City et Argentine) et Karim Benzema (Real Madrid) (35 en 50 m.)