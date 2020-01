Wayne Rooney est de retour : "J'essaie de diriger les jeunes sur le terrain"

La légende de Manchester United a fait son retour sur les pelouses anglaises ce jeudi soir, délivrant un assist lors de la victoire de Derby County face à Barnsley.

Il était attendu (presque) comme le messie : Wayne Rooney (34 ans) faisait son retour en Angleterre ce jeudi avec Derby County, en Championship et dans un rôle hybride d'entraîneur-joueur. Un rôle "à la Kompany" (après l'arrivée de Vercauteren), en tandem avec le "vrai" coach des Rams Phillip Cocu.

Et sur le plan sportif, s'il n'a pas paru des plus affûtés, Rooney a délivré quelques passes bien senties, dont une passe décisive sur coup-franc pour ouvrir le score. "Je ne me sens pas trop mal. Évidemment, je ne suis pas à 100%, mais je dirais aux alentours des 90. Je n'avais aucun doute à ce souci, j'ai joué au haut niveau aux USA", déclare-t-il dans des propos relayés par le Sun.

Un relais sur le terrain

Wayne Rooney a également donné de la voix sur le terrain, dirigeant ses parfois très jeunes équipiers (comme Jack Marriott, 19 ans et auquel il donne le premier but). "Ca va dans les deux sens, ils ont une super énergie et de mon côté, je peux les aider avec mon expérience. Je leur parle beaucoup sur le terrain, au sujet de petits détails. J'essaie d'être cette voix sur le terrain, de les guider".