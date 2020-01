🎥 Supercoupe d'Espagne : le Real écarte Valence et file en finale

Les Merengues se sont qualifiés pour la finale de cette compétition inédite et attendent l'Atlético de Madrid ou le FC Barcelone.

C'est à Djeddah en Arabie Saoudite que Valence et le Real jouaient cette première demi-finale. Privé d'Hazard, Bale et Benzema, Zinedine Zidane titularisait un onze solide avec Courtois bien présent entre les perches.

Le Real prenait rapidement le contrôle et les occasions à son compte et trouvait la faille via Toni Kroos. Ce dernier se préparait à frapper un corner, et voyant le portier de Valence Domenech discuter avec un coéquipier, l’Allemand décide de tenter sa chance avec un corner direct parfaitement enroulé qui faisait mouche (15e).

Le Real restait d'attaque et Isco doublait la mise avant la pause (39e) avant de trouver le poteau (42e) peu après. Après la pause, les hommes de Zidane gardaient la maîtrise et scellait le score définitivement via Luka Modric, dont la frappe enroulée ne laissait aucune chance à Domenech (65e). Dans les arrêts de jeu, Parejo sauvait l'honneur sur pénalty (léger) malgré le bon suivi de Courtois, qui n'aura finalement pas de clean sheet. Lors de la rencontre, le Diable a répondu présent quand il le fallait, surtout en deuxième période où il a eu un peu plus de travail. Le Real Madrid se qualifie pour la finale de cette Supercoupe espagnole, exportée pour l'occasion en Arabie Saoudite. Une victoire indiscutable, en attendant un derby ou un Clasico en finale !