Un quatrième maillot pour le PSG cette saison ?

Un maillot porte-chance pour la Ligue des Champions ?

Le Paris Saint-Germain a déjà trois maillots cette saison : un bleu et rouge pour les rencontres à domicile, un rouge fluo pour l’extérieur et un troisième maillot blanc.

Toutefois, un quatrième équipement destiné à la Ligue des Champions uniquement, ferait son apparition d'après les propos de L’Equipe.

Le maillot serait noir avec des référence au drapeau français et aux couleurs de la ville de Paris. Il devrait être présenté à la fin du mois et serait ainsi porté par Thomas Meunier & Co en Ligue des Champions, lors du huitième de finale aller à Dortmund.