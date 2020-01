Officiel : Un ancien Brugeois débarque au Los Angeles FC

L'international néerlandais n'a pas laissé un souvenir impérissable aux supporters brugeois.

Kenneth Vermeer (34 ans) quitte Feyenoord. Il s’est engagé avec la franchise américaine de Los Angeles FC pour deux ans.

Le gardien international néerlandais (5 capes) avait porté la tunique brugeoise en fin de saison 2017-2018. Lors de cet exercice, le Club se cherchait encore un gardien après les titularisations successives de Horvath, Hubert, Butelle et Gabulov. Les Gazelles avaient donc loué Vermeer durant le mercato hivernal. Celui-ci était parvenu à s'imposer et à disputer huit rencontres avant de se blesser durant les playoffs 1. Il était ensuite retourné à Feyenoord où il a finalement retrouvé une place de titulaire. Ses performances lui ont même permis d'être retenu par Ronald Koeman pour la Ligue des Nations et les dernières rencontres de qualifications pour l'Euro 2020.