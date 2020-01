L'autre homme clé de la brillante saison de Liverpool

Alisson Becker a entièrement contribué à la victoire de Liverpool dans le derby d’Angleterre, dimanche dernier. Offensivement d’abord, puisque, d’un dégagement parfait, le gardien des Reds a permis à Mo Salah de tuer le suspense dans les arrêts de jeu.

Mais Alisson est aussi brillant pour défendre sa cage et les stats le prouvent. Le dernier rempart des Reds a réalisé sa septième clean sheet de la saison en Premier League contre les Red Devils. C’est une de moins que Forster, Henderson et Schmeichel qui dominent ce classement. Sauf qu’ils ont joué 22 ou 23 matchs, alors qu’Alisson, blessé en début de saison, n’en a disputé que 14!

Who else is still watching this 🤩😍 pic.twitter.com/Kl2Qx4MlvQ