Michel Platini fait son retour dans le monde du football !

Suspendu pour une durée de quatre ans en octobre 2015, l'ancien président de l'UEFA vient de retrouver un poste dans le monde du football.

Michel Platini est devenu le conseiller personnel de Philippe Piat au sein de la Fifpro, a indiqué mercredi le patron du syndicat mondial des joueurs.

"À court terme, il devient mon conseiller personnel. Ensuite, si à la FIFPro, il peut apporter quelque chose, il est disponible. Pour la présidence, c’est l’avenir qui le dira. On peut imaginer qu’il puisse vouloir me succéder. Il a le profil pour être président. Mais c’est insulter l’avenir de dire que ça se passera forcément comme ça. Dans le board actuel, il y a aussi des gens que ça peut intéresser. Mais on ne peut pas se priver, à mon avis, de l’intérêt d’un ancien joueur comme lui, d’une personnalité pareille, pour obtenir des avancées pour le bien des joueurs", a déclaré Piat dans les colonnes de L’Équipe.