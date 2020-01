Un joueur de Saint-Étienne n'accepte pas les critiques de Claude Puel : "Je ne suis pas un branleur"

Ce samedi après la victoire de l'ASSE contre le Paris FC en 16e de finale de Coupe de France, le coach des Verts en avait profité pour tacler l'un de ses joueurs qui n'avait pas pris part au match.

Alors qu'il n'est plus apparu en Ligue 1 depuis le 1er décembre dernier et n'a disputé deux matchs en coupe nationale en début de mois, Timothée Kolodziejczak n'a pas apprécié et a beaucoup de mal à digérer les propos de son entraîneur Claude Puel.

"Je n'accepte pas qu'il remette en cause mon intégrité professionnelle. Dire que je suis laxiste, avare de mes efforts alors que je travaille au quotidien afin de me trouver dans les meilleures conditions fait de la peine à mon entourage. Je suis droit dans mes pompes", a confié le défenseur âgé de 28 ans lors d'un entretien accordé à L'Équipe.

"Il n'y a pas de communication. Il ne m'a pas donné les raisons de ma mise sur le banc après Rennes. Je ne comprends pas. Je suis impliqué, je ne triche pas. Je ne suis pas un branleur. [...] Je n'ai jamais contesté les choix sportifs de mes entraîneurs et je ne le ferai jamais. Je n'ai pas d'états d'âme. Ma réponse, je l'apporterai sur le terrain", a conclu le Français qui possède un faible temps de jeu ces dernières semaines.