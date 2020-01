Des discussions sont entamées pour un rachat de Waasland-Beveren

Les dirigeants waeslandiens ont entamé des discussions pour un éventuel rachat du club.

Waasland-Beveren est le club ayant le plus petit budget du championnat. La règle du footbal moderne étant ce qu'elle est, la survie fincancière du club devient de plus en plus mise à mal. Les dirigeants en ont conscience et ils savent que cela pourrait passer par une injection de capitaux étrangers.

Selon Het Laatste Nieuws de ce jeudi matin, des échanges ont eu lieu à ce sujet au Freethiel. Un investisseur allemand, notamment, s'est montré intéressé. Mais l'offre n'a, pour le moment, pas convaincu le Président de Waasland-Beveren, Dirk Huyck.