L'ancien Président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, pourrait se présenter comme candidat à la présidence de la Fédération

Le football espagnol n'est pas verni ces derniers temps.

Après la révélation des matchs truqués et la réélection de Javier Tebas plus que controversée à la tête de La Liga, Mariano Rajoy - ancien Président conservateur du gouvernement espagnol pris la main dans le sac à plusieurs reprises et finalement démis de ses fonctions - pourrait se présenter comme candidat à la Présidence de la Fédération de Football.

Mundo Deportivo précise que son choix dépend, en fait, de celui d'Iker Casillas. Si l'ancien portier madrilène ne se présente pas, Mariano Rajoy le fera à sa place. Dans tous les cas, ils devront affronter Luis Rubiales, l'actuel Président, qui se présente à nouveau. L'élection se tiendra dans le courant de cette année.