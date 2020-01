Hatem Ben Arfa explique pourquoi il a rejoint le Real Valladolid

Après avoir quitté Rennes à l'issue de la saison dernière, le Français a enfin retrouvé un club avec le Real Valladolid où il a signé jusqu'à la fin de la saison.

Hatem Ben Arfa a retrouvé un club et vient de signer un contrat de six mois au Real Valladolid, seizième au classement en Liga. Le joueur âgé de 32 ans a expliqué et justifié son choix ce mardi face à la presse. "Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que je suis venu ici. Je voulais rejoindre l’Espagne, la Liga. Après, j’ai senti que le club me voulait vraiment, il m’a montré beaucoup d’intérêt. Je sais qu’ils ont un projet de faire grandir le club. Pour moi, c’était un choix facile à faire. Il y avait tout pour que je choisisse Valladolid", a expliqué Ben Arfa. "Ronaldo m’a convaincu pour que je vienne ici. C’était un choix facile à faire comme je l’ai dit. J’ai senti que le club était très intéressé. Comme je fonctionne beaucoup à l’instinct, j’ai senti qu’ici c’était un bon endroit", a souligné l'ancien joueur de l'OM.

"J’ai joué à Nice, à Rennes, à Newcastle, des clubs qui ne jouent pas forcément le haut du tableau, même si dans tous les clubs où j’ai été, j’avais l’intention de gagner un titre. Là, j’ai fait un choix football. (...) J’ai suivi un peu Valladolid. C’est une équipe solide, solidaire. Ils ont une bonne base offensive. Ils défendent bien ensemble. Je peux apporter un peu de créativité offensive pour se créer plus d’occasions et marquer plus de buts", a-t-il ajouté avant d'évoquer sa condition physique. "Je m’entraîne pratiquement tous les jours. J’avais un rythme de professionnel. J’ai beaucoup travaillé pour être prêt. Je me sens bien dans mon corps et dans ma tête."