Partage de Belges en Bundesliga

Ppas de victoire pour les Belges actifs sur les pelouses étrangères ce mercredi.

Si la planète foot a le regard braqué sur les dernières heures du mercato, on jouait en Europe ce soir. Avec une mauvaise opération pour Schalke 04. Benito Raman, titulaire, et ses équipiers ont été tenus en échec par le Hertha Berlin de Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata (0-0).

Au classement, Schalke 04 (34 points) revient provisoirement à hauteur de Leverkusen cinquième, mais pourrait voir le top 5 s'échapper à l'issue du week-end. Le Hertha Berlin, 13e, grappille et s'écarte de la zone rouge avec six unités d'avance sur le premier reléguable.