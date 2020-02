Le derby madrilène commence par... un hommage et un respect unanime pour Kobe Bryant

Le Bernabéu accueille ce samedi après-midi l'affiche du week-end en Liga. Respecté au delà des sportifs dédiés à la balle orange, footballeurs et supporters madrilènes ont rendu un ultime hommage à Kobe Bryant.

Le haut-parleur du Bernabéu annonçait, peu avant 16h, la tenue d'une minute de silence en honneur du "Black Mamba", célèbre basketteur décédé à l'âge de 41 ans dans un crash d'hélicoptère avec sa fille et sept autres personnes le 26 janvier. La minute de silence a logiquement été respectée par l'ensemble du stade.

Kobe Bryant, lui, avait pourtant une passion pour le Barca. Mais, au-delà de son talent sportif, l'ancien scoreur des Los Angeles Lakers était aussi réputé pour son travail et son éthique sportive. Toujours le premier arrivé et le dernier parti dans les salles de sport, Bryant continuait de s'entraîner et avait lancé une accadémie pour les plus jeunes. Les prévisions plaçaient également sa jeune fille de 13 ans comme une future star de la WNBA. Respecté de l'ensemble des sportifs, joueurs et supporters madrilènes ont rendu un dernier hommage, bien mérité, à Kobe Bryant et son entourage. Repose en paix, champion :