Liga : Séville cale, Villarreal s'impose et se rapproche du top 6

Le nul de Séville permet désormais à Getafe de prendre la troisième place du championnat. De son côté, Villarreal revient à deux points du top 6 grâce notamment à un but de Paco Alcacer, arrivé cet hiver en provenance de Dortmund.

En attendant la rencontre Barcelone contre Levante en fin de soirée, Séville rencontrait Alaves tandis que Villarreal recevait Osasuna à domicile.

Les Sévillains ne sont pas parvenus à prendre les trois points face à une courageuse équipe d'Alaves. C'est d'ailleurs elle qui a ouvert le score à la 70e minute grâce à Joselu mais les hommes de Lopetegui ont égalisé sept minutes plus tard via Ocampos sur penalty. Cela ne permettra malgré tout pas à Séville d'aller chercher la victoire. Score final : 1-1.

Autre issue pour Villarreal qui s'est imposé sur le score de 3-1 contre Osasuna. C'est le nouveau venu, Paco Alcacer, qui a ouvert le score dans le temps additionnel de la première mi-temps. Lors du second acte, Osasuna est revenu au score à la 48e grâce à Aridane. Pena redonnait l'avance au Sous-marin jaune à la 54e avant que Carzola n'inscrive le troisième but sur penalty cinq minutes plus tard.

Au classement, Séville se retrouve troisième à égalité avec Getafe, qui compte 39 points. De son côté, Villarreal compte 34 points et se rapproche de la sixième place occupée par l'Atletico avec ses 36 points.