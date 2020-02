Paul Pogba revient... "doucement mais sûrement"

Le Champion du Monde n'est pas apparu souvent sur les pelouses depuis qu'il l'est devenu. Il n'a pas encore disputé la moindre rencontre cette année, pour seulement sept matchs de Premier League cette saison.

La Premier League accorde (enfin) un peu de repos à certains de ses joueurs. Les Mancuniens ne jouent plus avant le 17 février. Pendant ce temps, Pogba en profite toujours plus pour se préparer à revenir en force. Et United en aura bien besoin. Il est une statistique qui parle d'elle-même : Solskjaer, bien que soutenu par la majorité de son public, a plus souvent perdu que gagné depuis qu'il est à la tête de Man U de manière permanente.

Toujours actif sur les réseaux sociaux, Paul Pogba a annoncé qu'il prépare son retour "doucement mais sûrement". L'international français a disputé ses dernières minutes lors de la victoire aisée contre Newcastle. Actuellement à Dubai pour sa revalidation, Pogba est particulièrement attendu par Old Trafford pour sortir Manchester d'une crise qui commence à se faire longue pour les supporters.