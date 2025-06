OFFICIEL : le Beerschot prend une décision claire pour Dirk Kuyt

Dirk Kuyt ne sera plus sur le banc du Beerschot. Après une saison compliquée et des tensions en interne, le club anversois a officialisé sa décision ce vendredi.

L’atmosphère était devenue pesante ces dernières semaines du côté du Beerschot. Entre frustrations sportives et tensions en interne, le club semblait arriver en fin de cycle.

Dirk Kuyt, en poste depuis un peu plus d’un an, n’avait pas caché ses doutes. Dans ses prises de parole, l’entraîneur néerlandais avait pointé du doigt le manque de moyens et les infrastructures trop faibles pour espérer mieux.

L’équipe, lanterne rouge durant la majeure partie de la saison, était déjà quasiment condamnée. Les play-downs n'ont pas permis de faire des miracles.

Ce vendredi, la séparation a été officialisée. Le club a salué “l’énergie et l’implication” de Kuyt via un message sur X, tout en lui souhaitant bonne chance pour la suite de sa carrière.

𝗕𝗲𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗼𝘁 𝗻𝗲𝗲𝗺𝘁 𝗮𝗳𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱 𝘃𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗿𝗸 𝗞𝘂𝘆𝘁.



De club bedankt Dirk Kuyt voor zijn inzet, toewijding en positieve bijdrage. We wensen hem alle succes toe in het vervolg van zijn trainerscarrière.



Lees meer op onze website: https://t.co/JWwFSPgPpP. pic.twitter.com/LJbXACDfxL — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) June 20, 2025

À 44 ans, l’ancien international néerlandais repart donc libre. Une page se tourne, pour lui comme pour le Beerschot, qui devra vite rebondir en Challenger Pro League.