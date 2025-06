Une décision très attendue pourrait redonner le sourire aux supporters du Standard et d'Anderlecht

Après un an et demi de Clasico sous tension, Anderlecht et le Standard envisagent de rouvrir les tribunes aux supporters adverses.

Depuis un an et demi, le Clasico entre Anderlecht et le Standard se joue dans une ambiance amputée : sans supporters adverses, sans chants rivaux et sans cette atmosphère électrique.

Tout est parti d’un soir de décembre 2023. Dans les tribunes, les supporters liégeois perdaient leur sang-froid. Des feux d’artifice et des chaises brisées avaient été lancés en direction du bloc mauve. Les bruxellois avaient répliqué à leur tour, allumant des feux d’artifice et transformant les tribunes en véritable zone de guerre.

Après ce chaos, les deux clubs avaient tranché : plus aucun supporter adverse autorisé, au moins jusqu’à la saison 2024/2025. Une sanction symbolique pour calmer les esprits des deux côtés.

Mais cette période est désormais terminée. Selon Het Nieuwsblad, Anderlecht et le Standard souhaitent tourner la page. Ils seraient prêts à rouvrir les tribunes aux supporters adverses.

Le nouveau calendrier de la saison, qui sort ce vendredi, pourrait officialiser ce retour tant attendu. Un Clasico avec les deux camps, c’est plus de passion et plus de bruit.