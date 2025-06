Les supporters du Standard vont apprécier : Witsel entre en jeu et fait la différence en une minute

Axel Witsel a marqué contre Seattle et relancé l'Atlético dans la Coupe du Monde des clubs. Une prestation qui n'est pas passée inaperçue, surtout à Liège...

Après la gifle reçue face au PSG 4-0, l’Atlético Madrid a retrouvé un peu de son orgueil en Coupe du monde des clubs. Opposés aux Seattle Sounders, les hommes de Diego Simeone ont réagi avec sérieux et efficacité. Victoire 1-3.

Le héros inattendu de la nuit ? Axel Witsel. Le Diable Rouge est monté au jeu à la mi-temps et n’a pas mis longtemps à se faire remarquer. Sur une action confuse, il s’est retrouvé seul face au but vide et a placé une tête imparable. Le 0-2, dans un moment crucial.

Un but simple, presque discret, mais ô combien important pour la suite du tournoi. Son expérience a pesé dans une équipe madrilène en quête de repères lors de cette compétition.

Avec cette victoire, l’Atlético respire un peu mais reste troisième de son groupe. Tout se jouera lors du dernier match face au solide Botafogo, leader invaincu.

Rien n’est encore joué pour l’Atlético, mais Witsel a prouvé qu’il pouvait encore faire la différence. Une performance qui a ravi les supporters du Standard de Liège...