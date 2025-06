Anderlecht confirme sa domination pendant que le Club de Bruges disparaît des radars

Comme chaque été, plusieurs jeunes talents de la Jupiler Pro League pourraient tenter leur chance à l'étranger. Le championnat belge reste une compétition de passage, où les espoirs formés localement se révèlent avant de s'envoler.

Charles De Ketelaere reste et de loin le transfert le plus marquant en matière de vente de jeunes formés au club. Son départ vers l’Italie a rapporté pas moins de 37,5 millions d’euros au Club de Bruges.

Anderlecht en tête

Mais si on regarde l’ensemble des transferts réalisés au cours des 25 dernières années, c’est Anderlecht qui ressort comme le club ayant généré le plus de revenus grâce à la vente de ses jeunes talents.

Au total, le club bruxellois a engrangé 171,75 millions d’euros. Loin derrière, on retrouve Genk avec 94,95 millions, suivi par le Standard, qui complète le podium avec 65 millions d’euros.

Un vrai label de qualité

"La situation géographique joue évidemment un rôle. Environ six millions de personnes vivent dans un rayon de 50 kilomètres autour de Bruxelles", explique Tim Borguet dans Het Nieuwsblad.

"Si vous recrutez par exemple à la côte, la zone est beaucoup plus limitée. On recrute dans tout le pays, mais notre localisation est clairement un atout. Et au fil des années, la formation anderlechtoise est devenue un véritable label de qualité."