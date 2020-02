Derby liégeois interrompu, Mario Franchi réagit : "Seraing n'est pas responsable, le match devra donc être rejoué"

Ce samedi soir, le derby entre le RFC Seraing et le FC Liège a été interrompu avant d'être arrêté définitivement à vingt minutes du terme. La faute à une panne de courant qui a duré plus de trente minutes, et comme le veut le règlement, l'arbitre a signalé la fin de la rencontre.

Si le RFC Seraing est responsable de la panne de courant, le club perdra alors sur tapis vert. Mais si ce n'est pas le cas, le match sera alors rejoué. "J'ai eu la commune au téléphone, c'est général. Ce n'est donc pas de notre faute, aucune responsabilité du club. Le match devrait donc être rejoué", nous confie Mario Franchi, le président des Métallos. Le match avait été interrompu à la 69e lorsque le FC Liège menait 1-2. "Au-delà de ça, le match n'était pas fini. Nous étions nul part en première période et avons fait beaucoup d'erreurs individuelles. En seconde période, nous étions bien revenus dans la partie et je pense sincèrement que nous allions égaliser voire plus", souligne l'homme fort de Seraing. "C'est la première fois que je vis ce genre d'incident en tout cas."