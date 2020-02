Zlatan Ibrahimovic pensait être le roi de Milan... avant une terrible remontada de l'Inter conclue par Lukaku

L'affiche tant attendue en Italie avait lieu ce dimanche soir pour le derby milanais.

Avant le début de la rencontre, les hostilités étaient lancées. Les supporters des deux clubs ont proposé de superbes animations pour encourager les leurs, ou provoquer leurs rivaux. A l'image des supporters de l'AC Milan et leur jeu de lumière indiquant : "Inter Merda".

Sur la pelouse, l'AC Milan donnait raison à son public... en première mi-temps. Zlatan Ibrahimovic offrait une passe décisive à Rebic avant d'inscrire lui même un goal de la tête à la 45ème minute :

IZBACK | Zlatan est bel et bien toujours le roi de Milan ! 👑#InterMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/JFX4inAtPY — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 9, 2020

Mais c'était sans compter sur une remontada impressionnante de l'Inter en seconde période. En huit minutes, tout était à refaire, grâce à des buts de Brozovic et Vecino. Et à la 70ème, Stefan De Vrij continuait la remontée en faisaint 3-2. Romelu Lukaku conclut le tout et offrait définitivement le derby milanais à l'Inter en inscrivant un but dans le temps additionnel.

Suite à la défaite de la Juventus, l'Inter rejoint les Bianconeri en tête du classement avec 54 points chacun. L'AC Milan, en revanche, est 8ème avec 32 points.