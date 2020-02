Nouvel ambassadeur pour la Coupe du Monde 2022

Ce mardi, Tim Cahill est venu s'ajouter au trio de stars mondiales déjà nommées ambassadeurs ; à savoir Xavi, Cafu et Samuel Eto'o. Cahill était présent au Qatar depuis quelques temps. Les quatre anciens joueurs ont de bonnes relations avec l'émirat du Moyen-Orient.

L'ancien milieu offensif australien a quarante ans aujourd'hui. Durant sa carrière, il a porté les vareuses d'Everton, de Melbourne, de New-York ou encore de Milwall. Outre les bonnes relations entretenues avec les autorités qataries, la carrière internationale de Tim Cahill a certainement dû influencer ce choix.

En effet, il a participé à quatre Coupe du Monde avec l'Australie. En tout, il a porté 108 fois le maillot australien, pour 50 buts inscrit.

It’s official. I’m excited to announce that as of today, I have become an ambassador for the @roadto2022 I join some esteemed company - Xavi, Cafu and Samuel Eto’o.



I've been coming to this country for over ten years and built connections that go beyond football ⚽️🇶🇦 pic.twitter.com/STcVQ0nhD9