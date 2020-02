Une des tribunes les plus mythiques de Belgique va devoir fermer

Cela fait 97 ans que la Tribune 2 du Bosuil vibre une semaine sur deux à Anvers. Mais dès la fin de la saison, ce ne sera plus le cas.

Het Gazet Van Antwerp a annoncé ce lundi soir que la tribune d'ambiance mythique de l'Antwerp va devoir fermer ses portes prochainement. En cause, les exigences de modernisation des autorités... qui, comme de nombreux exemples en Europe le prouvent, ont plutôt tendance à amener une gentrification dans les stades plutôt qu'une meilleure ambiance.

Cela dit, le Great Old n'a pas encore communiqué officiellement à ce sujet. Le journal anversois a également précisé que les travaux continuaient et que la nouvelle Tribune 4 (derrière le goal) allait bientôt voir le jour. Cette tribune devrait pouvoir accueillir 7.500 supporters, dont la moitié sera des places assises... Telles sont les normes de l'UEFA, au grand dam des plus nostalgiques.