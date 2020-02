L'année ou jamais pour faire tomber la Juve? "Toutes les bonnes séries ont une fin..."

La suprématie de la Juventus paraît plus fragile que jamais en Serie A cette saison. La faute à deux rivaux aux dents longues: l'Inter, qui partage la tête avec la Vieille Dame et la Lazio qui n'est qu'à un point du duo de tête. Deux challengers qui s'affronteront, dimanche, dans le duel au sommet.

Octuple championne en titre, la Juventus marche sur la Serie A depuis le début des années 2010. Cette saison pourtant, les Turinois sont sérieusement challengés en Italie. L'année ou jamais? "C'est exceptionnel ce que fait la Juventus depuis huit ans maintenant, mais toutes les bonnes séries ont une fin et peut-être que c'est le moment, oui", estime Walter Baseggio.

La Lazio, un sérieux outsider

Et si c'est le moment, deux concurrents semblent prêts à sauter sur l'occasion: l'Inter de Romalu Lukaku et Antonio Conte, qui cartonne cette saison, mais aussi la Lazio, dont le succès est peut-être plus inattendu. "Il ne faut pas les oublier, car Simone Inzaghi fait un travail incroyable là-bas."

Porté par un Ciro Immobile en feu (qui domine le classement des buteurs avec 25 buts:, loin devant les 20 buts de Cristiano Ronaldo et les 17 de Romelu Lukaku), la Lazio peut espérer aller chercher le troisième titre de son histoire, 20 ans après. Le Lazio-Inter de dimanche soir, au Stadio Olimpico, sera d'ailleurs crucial dans la course au titre...