Juan Mata : "Bruges est une bonne équipe mais nous pouvons passer au tour suivant"

Le milieu offensif espagnol estime que Manchester United peut mieux faire à Old Trafford au match retour contre le Club de Bruges.

Grâce à l'égalisation d'Anthony Martial en première mi-temps, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont inscrit le but crucial à l'extérieur. "Je trouve qu'on a fait une meilleure deuxième mi-temps. On était plus souvent dans leurs 35 mètres et on aurait pu marquer un deuxième but. On a eu des occasions avec Brandon (Williams) et Anthony (Martial). Ils ont marqué un but que nous ne devions pas concéder et nous avons marqué un but à cause d'une erreur. Nous voulions gagner, mais ce 1-1 n'est pas un mauvais résultat", explique Juan Mata à l'issue de la rencontre.

L'Espagnol est d'ailleurs confiant pour le match retour. "On peut se qualifier. Mais nous avons beaucoup de respect pour Bruges, ils jouent très bien", explique l'Espagnol avant d'évoquer la clé du match retour. "Nous devons essayer de contrôler le jeu et de ne pas concéder beaucoup de reconversions offensives car ils ont des joueurs rapides à l'avant, comme ils l'ont montré jeudi. J'espère que nous pourrons marquer et passer en huitième de finale", souligne le milieu offensif des Red Devils.