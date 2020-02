Crystal Palace et Christian Benteke empochent les trois points; Leandro Trossard partage la mise à Sheffield

Après le choc entre Chelsea et Tottenham, la 27e journée de Premier League se poursuivait avec quatre autres rencontres.

Crystal Palace - Newcastle 1-0

Christian Benteke (titulaire) et Palace se sont imposés grâce à l'unique but inscrit par Patrick van Aanholt (44e) juste avant la pause. Crystal Palace empoche trois points précieux et s'éloige de la zone rouge.

Sheffield United - Brighton & Hove 1-1

Stevens (26e) ouvrait le score pour les Blades avant que le Français Neal Maupay n'égalise très peu de temps après (30e) pour les Seaguls et Leandro Trossard (monté pour le dernier quart d'heure) qui prennent un très bon point.

Southampton - Aston Villa 2-0

Sans Bjorn Engels (sur le banc), Aston Villa voit trois nouveaux points s'envoler dans la course au maintien. Shane Long (8e) inscrivait le premier but très tôt dans la partie. Les efforts de Samatta, Nakamba ou encore Trézéguet n'auront pas été suffisants, et Armstrong fixait le score final à 2-0 dans les arrêts de jeu.

Burnley - Bournemouth 3-0

Burnley n'a fait qu'une bouchée de Bournemouth, grâce aux réalisations de l'ancien Brugeois Matěj Vydra (53e), Rodriguez sur pénalty (61e) et McNeil en toute fin de match.