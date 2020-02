L'Ajax anticipe l'exode en signant un jeune talent brésilien

Ils ont donc décidé d'anticiper ce futur exode, en signant ce dimanche un nouveau venu : Antony Matheus Dos Santos, plus simplement appelé par les Brésiliens "Antony". Le jeune ailier droit de 19 ans jouait jusqu'ici à Sao Paulo.

L'Ajax Amsterdam a versé 15,75 millions d'euros pour que le club brésilien le cède. Et les dirigeants de l'Ajax d'expliquer leur démarche : "Nous devons encore être patients pendant quelques mois avant qu'Antoine puisse commencer ici, mais avec lui, nous avons fait appel à un joueur créatif qui peut jouer à toutes les positions offensives. Il est certain que d'autres joueurs nous quitteront aussi l'été prochain. Nous devons donc anticiper cela. C'est une bonne chose que nous ayons réussi à terminer ce transfert".

Welcome to your future, 𝙰𝚗𝚝𝚘𝚗𝚢. 🇧🇷#AntonyTheStory