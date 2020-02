🎥 Edinson Cavani ému aux larmes après son 200e but contre parisien

Meilleur buteur de l'histoire du PSG, l'Uruguayen a atteint la barre symbolique des 200 buts avec le PSG et il était très ému.

Souvent laissé sur le banc au profit, notamment de Mauro Icardi, Edinson Cavani était sur le départ cet été et dans le viseur de l'Atletico Madrid. Mais son transfert n'a jamais abouti et il est finalement resté à Paris. Pour la bonne cause? Il a en tout cas profité d'un match fou contre Bordeaux pour inscrire le 200e but parisien de sa carrière.

Un cap symbolique et marquant pour l'Uruguayen, qui a craqué au micro de Canal +: "C'est un moment très spécial, après un mois de janvier difficile. Je suis là pour donner le maximum pour l'équipe et pour faire une grosse saison avec le PSG. Mais je suis très ému, je pense à ma famille. Ils sont toujours derrière moi, à me pousser (...) et c'est pour ça qu'il y a de l'émotion."