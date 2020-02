Tony Parker prochainement à la tête d'un cador de Ligue 1 ?

L'ancienne star de NBA, aujourd'hui président de l'ASVEL et membre du conseil d'administration de l'OL, pourrait se retrouver à la tête d'un club important durant les années à venir.

Jean-Michel Aulas, désormais âgé de 71 ans, n’exclut pas de passer la main prochainement. Le patron de l'Olympique Lyonnais a d’abord expliqué que son écurie ne laissait pas insensibles les investisseurs étrangers. "Des gens qui veulent racheter l’OL et être président, il y en a beaucoup plus qu’on ne l’imagine. Des investisseurs étrangers me sondent, du Moyen-Orient notamment…", a lâché au Figaro celui qui vient de signer un contrat de sponsoring record avec la compagnie aérienne Fly Emirates.

L’homme de fort de l’OL a ensuite évoqué une piste de réflexion pour sa succession, sans se cacher. "Tony (Parker) coche à peu près toutes les cases. Évidemment, pour qu’il me succède, il y a deux paramètres. L’actionnariat, dont je suis le premier garant et qui représente un capital très important. Sur le côté président-manager, Tony (37 ans) a le profil. Il est plus jeune, avec une image internationale, c’est un mec bien. Je m’entends très bien avec Tony et ce sera un entrepreneur de très grand renom. Est-ce qu’il sera président d’une franchise NBA, un jour à la tête d’un club de foot ? Il faut lui poser la question. En toute honnêteté, rien n’est défini", a-t-il ajouté.

"Celui qui rachètera l’OL quand je devrais partir, soit parce que j’aurais gagné la Coupe d’Europe et le championnat à nouveau, ou parce que je serais appelé à d’autres fonctions, il faudra qu’il soit accompagné par un actionnaire qui l’adoubera. En vingt ans, j’ai investi plus de 500 millions d'euros à Lyon et aujourd’hui, c’est le jour et la nuit avec les sponsors internationaux, la reconnaissance est fantastique", a conclu Aulas.